Scala, fumata bianca: Ortombrina sovrintendente da settembre 2024

Fortunato Ortombina, oggi soprintendente del Teatro La Fenice di Venezia, sara' il soprintendente designato della Scala di Milano da settembre 2024. Lo ha deliberato il Cda che si e' riunito stamattina. L'annuncio in conferenza stampa del sindaco di Milano e presidente della Fondazione Giuseppe Sala. L'attuale sovrintendente Dominique Meyer resterà in carica fino al primo agosto 2025. Rimarrà in carica fino al 2026 il direttore musicale Riccardo Chailly, quando è previsto l'arrivo di Daniele Gatti.