Scala: il 21 inaugura stagione Balletto con La Bayadere

La Bayadere, riprogrammata la Prima dopo i contagi

Dopo uno slittamento di quasi una settimana, dovuto ai troppi contagi nel balletto, il 21 dicembre si alza il sipario sulla stagione di Ballo del Teatro alla Scala di Milano (inizialmente previsto il 15) con La Bayadere di Nureyev e un nuovissimo allestimento di Luisa Spinatelli. Questa prima stagione firmata da Manuel Legris si apre con grandi novita' sin dall'inaugurazione, con il debutto di La bayadere di Nureyev, rappresentata finora solo dal Balletto dell'Opera di Parigi per cui fu creata nel 1992 e che ora per la prima volta verra' messa in scena dal Corpo di Ballo della Scala. Otto le recite, che sono state riprogrammate, fino al 13 gennaio, con la consueta Anteprima Under30 che si svolgera' il 20 dicembre alle ore 14.30. Il direttore americano Kevin Rhodes sara' sul podio a dirigere l'Orchestra della Scala.

Balletto, la stagione prende il via il 21 dicembre

Il balletto e' stato ripreso in collaborazione con Florence Clerc, gia' etoile dell'Opera di Parigi, proprio dal Direttore del Ballo Manuel Legris, interprete del ruolo di Solor fin dalla creazione e per innumerevoli occasioni a Parigi e in tour: per lui, questo ingresso nel repertorio scaligero e' decisamente un nuovo omaggio a Rudolf Nureyev, e un titolo ideale per far brillare la attuale Compagnia con la sua rinnovata immagine; fastoso e ricchissimo, che esaltera' l'artisticita' dei primi ballerini, dei solisti e di tutto il Corpo di Ballo. Protagonisti degli intrighi e dei drammi d'amore della bella Nikiya, la danzatrice del tempio, del nobile guerriero Solor votato all'amore per lei, a sua volta ambita dall'Alto Bramino, ma irretito dalle trame di corte e costretto a sposare Gamzatti, figlia del Rajah, diversi cast, mentre per ragioni di sicurezza, non e' prevista la partecipazione degli allievi della Scuola di Ballo.

Apriranno le rappresentazioni il 21 dicembre Nicoletta Manni (Nikiya), Timofej Andrijashenko (Solor) e Maria Celeste Losa (Gamzatti), che danzeranno anche nell'Anteprima Under30 del 20 dicembre alle ore 14.30. Con questi protagonisti, il balletto sara' ripreso dalla Rai e trasmesso in Italia il 31 dicembre alle ore 21.15 su RAI 5 e su RAI Play, all'estero dal 25 dicembre (ore 20.00) sulla piattaforma Medici Tv e sui circuiti cinematografici italiani e internazionali in data da definire.

La Bayadere, date e protagonisti

Nelle date successive alle feste natalizie, il 30 dicembre in scena Nicoletta Manni (Nikiya), Timofej Andrijashenko (Solor) e Virna Toppi (Gamzatti) e nell'ultima recita dell'anno, il 31 dicembre alle ore 18, Martina Arduino (Nikiya), Marco Agostino (Solor) e Alice Mariani (Gamzatti). Nelle prime rappresentazioni del 2022 Svetlana Zakharova, nel ruolo di Nikiya, che l'ha vista acclamata alla Scala nelle versioni Makarova e Grigorovich, e che danzera' il 5 e l'8 gennaio per la prima volta accanto a Timofej Andrijashenko (Solor); nel ruolo di Gamzatti Maria Celeste Losa; il 7 gennaio saranno in scena Vittoria Valerio (Nikiya), Claudio Coviello (Solor), Virna Toppi (Gamzatti). Il 12 gennaio Nicoletta Manni sara' ancora in scena, con Nicola del Freo (Solor) e Virna Toppi (Gamzatti) e chiuderanno le recite, il 13 gennaio, Martina Arduino (Nikiya), Marco Agostino (Solor) e Alice Mariani (Gamzatti). Splendide le danze come quella dei ventagli, la danza con i pappagalli, la danza dei guerrieri, la danza Manou (una ragazza con una brocca in equilibrio sulla testa), la danza del tamburo, il pas d'action, e, nel terzo atto, nel capolavoro del Regno delle Ombre, con 24 fanciulle-spirito.

