Scala, il cda approva all'unanimità la riforma organizzativa di Meyer

Il Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala riunitosi in data odierna ha approvato all’unanimità la riforma organizzativa presentata dal Sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer. Lo riferisce una nota del Teatro. La riforma è tesa a snellire e rendere più efficiente la struttura amministrativa della Fondazione. Le deleghe saranno ridisegnate secondo una prospettiva di decentramento e di responsabilizzazione dei dirigenti, che riporteranno direttamente al Sovrintendente superando l’ intermediazione della Direzione Generale. Le procedure saranno semplificate e verrà sviluppata la pianificazione a tutti i livelli. Infine saranno potenziati i sistemi informativi per favorire la transizione tecnologica.

Scompare la figura del direttore generale

La Scala non avra' piu' un direttore generale. Maria Di Freda, arrivata ai 71 anni, va in pensione. E per questo non rientrera' in teatro dopo le ferie. Non sara' comunque sostituita. La riforma varata oggi prevede una redistribuzione dei compiti fra i dirigenti "che riporteranno direttamente al Sovrintendente superando l'intermediazione della Direzione Generale".