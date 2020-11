Scala, la 'Prima' sarà un "volo su Milano con realtà aumentata e 3D"

"Non sara' un concerto ma uno spettacolo in cui saranno narrati per temi, quegli argomenti che hanno toccato la nostra societa'. Il tutto con l'ausilio della tecnologia che ci regalera' "un volo su Milano" e la "realta' aumentata con scene in 3d". Racconta cosi' l'inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala il prossimo 7 dicembre, il regista Davide Livermore, in conferenza stampa. Uno dei nostri compiti, dice e' "trasformare il dolore di questo periodo in una medicina attraverso l'arte e la bellezza". Ma l'impresa del 7, ammette "e' titanica". "Vorremmo che questa narrazione entrasse nelle case degli italiani" mantenendo il livello alto: "non abbiamo fatto dei 'pre masticati' facili per il pubblico televisivo" assicura.

"Quello che vedremo - spiega - sara' un cammino tematico che mettera' insieme il flusso musicale con interpreti meravigliosi e una messa in scena particolare. E' un percorso con scelte musicali eterogenee". Si va da Victor Hugo a Sting con la canzone Fragile, per intenderci. E andando nel dettaglio: "Sulla scena troveremo tre set differenti, uno sara' di scenografie vere e proprie, un altro sara' una commistione della parte video e la parte scenotecnica e dei momenti straordinari di realta' aumentata. E poi la narrazione che sara' porta avanti dalla prosa italiana che merita di essere considerata. Per questo stiamo contattando magnifici artisti che sapranno restituire il valore dei testi scelti". Durante la serata ci sara' un mix di pari registrate e parti in diretta dunque. E proprio il teatro senza pubblico permette la scelta della realta' aumentata. "E' una tecnica possibile in uno spettacolo che ha una dimensione cinematografica televisiva - precisa il regista Livermore - . Stiamo creando un ambiente in 3d nel quale sara' inserito lo spazio scenico con elementi che possiamo svelare con la ripresa televisiva".

Meyer: "Impossibile portare in scena un'opera per la Prima"

"Era impossibile" portare in scena un'opera per la Prima della stagione in questo momento, a causa della pandemia. Il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer lo ha ribadito in conferenza stampa di presentazione dell'evento per Sant'Ambrogio, spiegando che questo e' il momento della responsabilita'. Dopo il focolaio di coronavirus tra i coristi, scoppiato nonostante il rispetto delle regole anti contagio, non vuole che il personale corra altri rischi. "E' difficile fare un'opera vera con le distanze di 2 metri tra i coristi per esempio. O mettere 80 musicisti stretti nella fossa. Non voglio far correre rischi al personale - sottolinea - . Abbiamo avuto un problema grosso nel coro focolaio, non si scherza con la salute. Abbiamo rispettato tutte le regole e forse queste regole non sono abbastanza forti. Abbiamo il dovere di proteggere il nostro personale. "Non possiamo vedere tutti i giorni" ci sono limiti per tutta la societa' con ristoranti e negozi chiusi, e "dall'altra parte come dei come dei bambini che vogliono il regalo di Natale vogliamo fare un'opera mettendo a rischio la salute dei dipendenti". Non sono d'accordo". "Certo non siamo felici di non farlo, sognavo il 7 dicembre ma questo sogno, quest'anno non lo potro' far diventare realta'".