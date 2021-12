Scala: La Bayadère torna nel nuovo anno dopo i rinvii per Covid

Scala, dal 25 al 29 gennaio le nuove date per "La Bayadère"

In seguito alla cancellazione di alcune rappresentazioni del balletto La Bayadère a causa della situazione sanitaria dovuta al covid, la Direzione del Teatro alla Scala ha individuato nuove date nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 e 29 gennaio (pomeridiana e serale). Il previsto trittico di coreografie contemporanee firmate da David Dawson, Jii' Kylian e Philippe Kratz sara' riprogrammato nella Stagione 2022/2023.

Si offre cosi' al pubblico - si legge in una nota del teatro milanese - la possibilita' di tornare ad assistere alla produzione inaugurale della Stagione 2021/2022 che e' finora andata in scena solo il 20 dicembre per l'Anteprima Under30 e il 21 per la prima, ma ha riscosso un calorosissimo successo ed e' stata ripresa dalle telecamere di Rai Cultura che la trasmettera' in prima tv su Rai 5 il 31 dicembre alle 21.15 e in streaming su RaiPlay.

Scala, La Bayadère: come ottenere il rimborso del biglietto

La Bayadère, nuova produzione con scene e costumi di Luisa Spinatelli del classico su musica da Ludwig Minkus con cui si e' inaugurata la Stagione di Balletto, vede per la prima volta alla Scala la coreografia creata da Rudolf Nureyev per l'Opera di Parigi e mai finora concessa dalla Fondazione Nureyev a nessun'altra compagnia. Nelle nuove date e' confermata la presenza del Maestro Kevin Rhodes sul podio, mentre i cast saranno comunicati successivamente. Gli spettatori delle date cancellate de La bayadère - conclude la nota - riceveranno una email con le istruzioni per il recupero in altra data o il rimborso dei biglietti. Gli spettatori del Trittico riceveranno un email sulle modalita' di rimborso.