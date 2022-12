Scala, la Cub avvia una petizione contro la presenza della Meloni alla Prima

La Cub della Scala avvia una petizione contro la presenza della Meloni alla Prima

Una petizione su Change.org contro la presenza alla Scala il 7 dicembre della premier Giorgia Meloni. A lanciare la campagna è la Confederazione Unitaria di Base del teatro milanese. La motivazione è la provenienza dal "fronte della gioventù" della presidente del Consiglio ma anche la manovra per i tagli che prevede, a partire da quelli "con la motosega" alla cultura. Una critica, quella per i tagli, rivolta anche al sindaco Giuseppe Sala e al governatore Attilio Fontana, che hanno annunciato tagli dei contributi, a cui chiedono di non sedersi nel palco reale. "Per queste semplici ed elementari ragioni - scrivono nella petizione -, diciamo alla Signora Giorgia Meloni 'stattene a Roma, a Milano non sei benvenuta'.