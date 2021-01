Scala, la stagione sinfonica riparte con Viotti in streaming

La stagione sinfonica del Teatro alla Scala di Milano riparte, in streaming, sabato 9 gennaio con l'orchestra scaligera diretta dal Maestro svizzero Lorenzo Viotti. Sui leggii la Terza di Brahms e la Settima di Dvoa'k. Dopo il Concerto di Natale diretto da Michele Mariotti e trasmesso dalla Rai l'attivita' sinfonica del Teatro alla Scala riprende nell'anno nuovo con due concerti il 9 e il 15 gennaio sul sito e sulle pagine Facebook e YouTube del Piermarini. Il primo, sabato 9 gennaio alle 20, e' dedicato al grande repertorio romantico e diretto da Lorenzo Viotti, Direttore musicale dell'Orchestra Gulbenkian di Lisbona dalla Stagione 2018/2019 e dell'Opera Nazionale Olandese di Amsterdam dal 2021/22. Alla Scala Viotti ha gia' diretto la Filarmonica per la Stagione Sinfonica nel 2018, dopo aver guidato l'Orchestra dell'Accademia in una serie di concerti l'anno precedente, e ha debuttato con un titolo d'opera nel gennaio 2020 dirigendo Rome'o et Juliette di Gounod, mentre nuovi progetti sono in discussione per i prossimi anni