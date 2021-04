Scala: Meyer, inizio estate in periferia con orchestra e ballo

Portare l'orchestra, il coro e il balletto fuori dal teatro alla Scala, negli angoli piu' lontani e periferici della citta', come proposto dal sovrintendente Dominique Meyer, e' un progetto concreto e se si puo' fare a inizio estate lo faremo, altrimenti lo faremo piu' tardi, comunque siamo gia' pronti". Lo ha detto il sovrintendente scaligero intervenendo all'incontro organizzato presso il Piccolo Teatro Aperto, in via Rovello, sul tema "Passato, presente e futuro, confronto e proposte per una lirica inclusiva". Meyer parla anche di "un secondo progetto sociale" che punta a "portare piu' bambini nel teatro".

"Vogliamo permettere anche ai genitori, ai nonni di portare i bambini anche in posti molto buoni per un prezzo molto ridotto, per spettacoli 'normali'". Come ricorda, il prossimo anno mancheranno all'appello quel 30% di turisti che frequentano il Piermarini e "quindi c'e' spazio per iniziare un progetto di questo genere: io ci credo molto, l'ho gia' fatto nel passato e puo' funzionare molto bene". Sempre ai piu' piccoli e' rivolto un terzo progetto, quello di realizzare un'opera contemporanea per bambini. Dominique Meyer annuncia che e' stato gia' dato "l'incarico a un compositore italiano perche' fare delle opere per bambini con titoli conosciuti e' una cosa, ma ho osservato in passato che i bambini sono molto aperti a nuove forme di musica perche' non hanno le barriere degli adulti". La nuova opera non andra' oltre i 50 minuti, e conterra' temi che siano di discussione nelle scuole o con le famiglie. "Io l'ho fatto diverse volte e ha sempre funzionato bene e sara' una bella cosa anche per la Scala" ha concluso.