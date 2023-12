Prima della Scala, Segre nel Palco reale con La Russa e Sala

Prima della Scala divisa? La soluzione: anche Segre nel Palco reale

Sembra essere scongiurato lo scenario di una Scala divisa, con i rappresentanti del Governo nel Palco reale, ed il sindaco Sala starà con Liliana Segre nella fila d'onore in platea. Dopo una serie di colloqui e confronti, la senatrice a vita è stata invitata nel palco reale con il presidente del Senato. E lì troverà posto anche il sindaco di Milano, che è anche presidente del teatro. Esattamente nella prima fila del palco reale ci saranno la moglie di La Russa, il presidente del Senato, accanto a lui Federica Belli Paci e poi la madre, Liliana Segre e ancora il sindaco Sala e la compagna Chiara Bazzoli.

E' la prima volta per la senatrice a vita Liliana Segre, che della Scala è una affezionata frequentatrice ma a Sant'Ambrogio non era mai stata ospite del palco centrale. Si chiude con questa conferma, riferisce Ansa, una giornata in cui sono rimbalzate ipotesi diverse sulla presenza della senatrice con l'ipotesi che lei, il sindaco e La Russa potessero sedere tutti in platea.

La Russa aveva anticipato: "Sarei felice se domani la senatrice a vita Liliana Segre, dove non potrà essere presente il presidente della Repubblica, fosse sul palco d'onore della Scala, anche per ribadire la nostra vicinanza e solidarietà sulle vicende mediorientali".

E Sala, per spiegare la sua decisione di stare a fianco di Segre: "La Russa sa che io non voglio fare polemica, voglio però che, anche in un momento importante dal punto di vista culturale per la storia di Milano come la Prima della Scala, ci sia anche un messaggio politico che, per me, è la vicinanza con la senatrice, per quello che ha dato a Milano. Vuol dire anche riflettere su quello che è il momento e la tragedia che sta succedendo in Medioriente".

La protesta di Cgil e Anpi contro La Russa: "I fascisti non sono graditi alla Scala"

E ci pensano anche i rappresentanti della Cgil e della sezione Anpi del teatro alla Scala a mettere pepe alla vigilia con un comunicato nel quale hanno annunciato: "I fascisti non sono graditi al Teatro alla Scala. Abbiamo appreso con rammarico che il Presidente della Repubblica non potra' quest'anno presenziare all'inaugurazione della stagione scaligera. Come ogni anno avremmo volentieri portato i saluti di tutti i lavoratori e le lavoratrici del teatro alla piu' alta carica dello Stato. Non parteciperemo invece - si legge nella nota firmata dalle RSA e RLS SLC-Cgil Teatro alla Scala e ANPI Scala - ad alcun cerimoniale di saluto istituzionale rivolto a chi non ha mai condannato il fascismo, le sue guerre coloniali, l'alleanza e la sudditanza al nazismo che ha generato leggi razziali e tanto lutto e miseria al popolo italiano".

Il Teatro alla Scala rappresenta un "luogo democratico e civile, e il nostro sindacato e la sezione Anpi del teatro non possono omaggiare chi ancora non combatte queste politiche" conclude la nota. Quella che era diventata una consuetudine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che stavolta pero' non potra' presenziare all'opera) di portare un saluto al direttore d'orchestra, agli artisti e a una rappresentanza di lavoratori, durante l'intervallo, in questa occasione potrebbe essere portata avanti dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che sara' presente nel palco Reale, con il vice premier Matteo Salvini.