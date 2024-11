Scala di Milano, Sala: "Presidente Mattarella alla Prima di Verdi, assente la premier Meloni"

Il 7 dicembre, in occasione della Prima della Scala, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, occuperà il prestigioso palco d’onore per assistere all'opera "La forza del destino" di Giuseppe Verdi. A confermare la sua presenza è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della posa delle corone al sacrario dei caduti del 4 novembre. La Premier Giorgia Meloni non sarà presente all'evento, a cui parteciperà, invece, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.