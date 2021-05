Scala, spiacevole fuori programma: Muti vede Chailly e sbotta

L'idillio tra Riccardo Muti e il Teatro alla Scala di Milano e' durato il tempo di un concerto. A quanto si apprende, al termine dell'esibizione molto applaudita di ieri sera quando il maestro ha diretto i Wiener Philharmoniker al Piermarini c'e' stato uno spiacevole fuori programma. Muti non avrebbe gradito la presenza di alcuni giornalisti che lo aspettavano per un commento sulla serata. E soprattutto si e' rivolto in malo modo al direttore Riccardo Chailly che era andato a salutarlo in camerino per complimentarsi con lui. Muti, avrebbe detto di non averlo riconosciuto con la mascherina, chiarendo che non voleva vedere nessuno e che era stato netto su questo punto. Quindi avrebbe concluso con un "fuori dai.. ".

Adesso anche chi premeva per un ritorno del maestro napoletano a dirigere un'opera alla Scala forse ci pensera' piu' seriamente. Come si sa l'addio di Muti al Piermarini dopo anni di direzione, dal 1986 al 2005 fu burrascoso e da quel momento disse che non avrebbe piu' accettato incarichi fissi in Italia.