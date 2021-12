Scala: troppi contagi fra i ballerini, slitta il debutto de La Bayadère

La Bayadère: inaugurazione della stagione di danza alla Scala rinviata

Troppi contagi tra i ballerini fanno slittare l'inaugurazione della stagione di danza al Teatro alla Scala, prevista per il per il 15 dicembre con La Bayadère. Non avra' luogo ovviamente neanche l'anteprima per i giovani il 14 dicembre. Di mercoledi' scorso la notizia di altri contagi, confermati da successivi tamponi, che fanno salire a 14 il numero dei membri del corpo di ballo e del personale coinvolto nella produzione. Le prove sono state sospese ed e' impossibile dunque, portare in scena adesso il nuovo balletto.

Gia' da qualche giorno si era affacciata con insistenza l'ipotesi dello slittamento. Erano saltate le due prove previste ieri percha' alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa, si erano o aggiunti un ballerino, due maitre e due bambini. L'esito dei tamponi ha fatto salire infine a 14 il numero dei contagiati tra corpo di ballo e personale impegnato nelle messa in scena de 'La Bayadere'. Situazione che ha quindi costretto al rinvio.