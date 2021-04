Scalfarotto: "Sala si allea con i 5 Stelle? A Milano sono debolissimi"

"Prima della pandemia, il boom di Milano si doveva a dieci anni di buona amministrazione e al volano internazionale di Expo. Che senso ha allearsi ora con chi si è opposto a Expo e ha contrastato in tutto e per tutto le giunte di Pisapia e Sala?", dichiara il sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto (IV), in un'intervista al Corriere della sera, in merito a una possibile alleanza fra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i 5 Stelle in occasione delle elezioni comunali per eleggere il nuovo primo cittadino del capoluogo lombardo.

"A noi - spiega Scalfarotto - interessa costruire un progetto comune nella capitale del riformismo. C’è un grande pezzo di Italia che non si ritrova né nel sovranismo leghista né nel populismo grillino. Italia viva è la casa di questo pezzo di Paese. Ma ci sono anche altre realtà in questo spazio politico liberaldemocratico e riformista. Adesso si tratta di metterle insieme".

"L’alleanza col M5s - aggiunge - può essere giustificata da ragioni contingenti. Ma qui loro sono storicamente debolissimi. Inoltre i grillini hanno combattuto fieramente quello che è stato fatto in città negli ultimi dieci anni. Tutto quello che noi invece rivendichiamo come un successo. A partire da Expo. Mi chiedo come si possa concretamente fare un’alleanza con loro. Qual è l’orizzonte strategico? E Sala appoggiato dai cinque stelle come potrebbe a continuare l’esperienza di governo di questi anni? In politica tutte le conversioni sono possibili. Ma noi poniamo il problema. Perché fare un’alleanza in una città dove contano così poco? Non se ne vede né l’opportunità politica né l’utilità elettorale".