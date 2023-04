Scalo Farini, aperto tavolo con Fs per l'incremento dell'housing sociale

Il Comune e FS Sistemi Urbani hanno aperto un tavolo per lavorare a un possibile incremento di housing sociale previsto nella riqualificazione dello scalo Farini. Lo ha riferito Giancarlo Tancredi, assessore comunale all'Urbanistica intervenendo all'incontro "Dagli scali, la nuova città. Sei anni dopo", durante il quale FS Sistemi urbani ha annunciato l'avvio della procedura di vendita dell'area Farini - San Cristoforo. " Lo Scalo Farini ha già circa il 22 per cento di housing, abbiamo nelle ultime settimane aperto un tavolo con Sistemi Urbani per capire se ci sono condizioni per incrementare. A mio parere ci sono. Siamo assolutamente disponibili, siamo sempre stati consapevoli che nelle operazioni di riqualificazione urbana serve equilibrio tra la parte economica, quella ambientale e quella sociale".

Tancredi ha sottolineato come lo scenario di trasformazione della città si sia fatto "ancor più interessante degli anni scorsi" e la "città vede una stagione cambiamento straordinario" in cui "vede crescere il valore immobiliare" ed è necessario dunque anche prevedere quote adeguate di housing sociale. "E' uno temi centrali della città. In tutti gli scali oggi sono previsti circa 3mila alloggi di housing sociale per circa 10 mila persone e sullo scalo Farini pensiamo ci siano condizioni per aumentare questo numero", ha affermato l'assessore. L'ad di FS Sistemi Urbani, Umberto Lebruto, ha confermato: "È un percorso che sarà studiato. Cercheremo di comprendere quanto la forchetta potrà aumentare per dare risposte a questa città sull'inclusivitá"