Scalo Romana: il nuovo fashion district emergente di Milano

Nasce un nuovo fashion district a Milano: gli headquarters delle griffe del lusso, infatti, si trasferiscono in massa allo Scalo Romana. Attraverso un programma di risanamento urbano, la zona a Sud della città, sviluppata intorno a via Ripamonti, dove sorgerà il futuro Villaggio Olimpico e che già ospita la Fondazione Prada, si sta trasformando in un fashion hub.

Da Moncler a Lvmh e Golden Goose, tutti a Scala Romana

Moncler ha scelto l'area come nuova location del proprio quartier generale. Si tratta di una struttura di 38mila metri quadrati, che riunirà in un unico spazio le attuali tre sedi della maison. L'accordo con Convivio, main developer del quartiere, avrà durata di 15 anni. Inoltre, la stessa zona ospita gli uffici direzionali di Lvmh beauty e Golden Goose. Lvmh Italia ha riunito i suoi brand in due piani del Building D del complesso Symbiosis, firmando un accordo di locazione decennale con Convivio. La nuova sede è progettata da Prisma, si entende per 4mila metri quadrati con una grande terrazza-giardino. L'headquarter di Golden Goose è stato progettato da ML Architettura. Esternamente ha l'aspetto di due parallelepipedi neri che si instersecano, per una superficie complessiva di quasi 5mila metri quadrati.

Anche Jil Sander e Marni fanno rotta nel nuovo fashion district

Nel giro di tre anni, anche Jil Sander e Marni si trasferiranno nell’ex sito industriale del gruppo farmaceutico Boehringer di via Lorenzini. Un progetto reso possbile da un accordo tra Coima Sgr, proprietaria dell'immobile, e Red Circle, la società di investimenti immobiliari di Renzo Rosso, patron del gruppo Otb, realtà a cui fanno capo Jil Sander e Marni. I lavori, iniziati nel 2022, termineranno nel 2025, prevedono la riqualificazione dell’ex sito industriale: in tutto circa 20mila metri quadrati, in parte destinati alle due griffe.

Rosso: "Puntiamo su un'area futuro polo del lusso"

"Milano - commenta Renzo Rosso - è in grande fermento per la preparazione delle Olimpiadi del 2026. Le più grandi aziende di moda e lusso del mondo stanno trasferendo le loro sedi in questa città, che si candida a diventare la capitale mondiale della moda. Il nostro gruppo ha deciso di continuare a puntare su Milano con la costruzione di due headquarters di altissimo profilo, che sorgeranno in un’area simbolo dello sviluppo internazionale della città, futuro polo del lusso".