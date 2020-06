Scandella: se eletto prime riunioni commissione Covid ad Alzano e aperte

Jacopo Scandella (PD) proposto dai partiti di opposizione quale Presidente della Commissione d'Inchiesta Covid19 in Lombardia, scrive su Facebook "31 consiglieri di opposizione su 31 hanno indicato il mio nome per la Presidenza della Commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. E' una delle pochissime scelte che spetta alle minoranze, per cui volevo semplicemente ringraziarli. Ora impegniamoci per recuperare il tempo perso." Se verrò eletto - aggiunge - vorrei che le prime tre sedute si tenessero non al Pirellone ma ad Alzano, Codogno e Nembro. Introdotte dai Sindaci, aperte alla partecipazione dei cittadini. Facciamo vivere questo lavoro tra le persone."