Scappa di casa e scompare: 15enne ricercata da 6 giorni

Continuano le ricerche di Chaimaa, la 15enne di Orzinuovi, di cui si sono perse le tracce nella mattinata di martedì 4 aprile. La ragazzina, di origine marocchina, era uscita di casa per andare a scuola ma in classe - come riporta Il Giorno - non è mai arrivata.

La ragazzina sarebbe fuggita dopo un diverbio con i genitori che le avrebbero sottratto lo smartphone

I carabinieri di Verolanuo stanno passando al setaccio la Bassa bresciana e non solo. La ragazzina sarebbe fuggita dopo un diverbio con i genitori che le avrebbero sottratto lo smartphone.

Al momento della scomparsa indossava giubbino nero e tuta di colore nero con strisce bianche

Al momento della scomparsa indossava giubbino nero e tuta di colore nero con strisce bianche di marca "Lacoste", ed aveva lo zaino scolastico. La ragazza è alta un metro e 60 cm. L’ultimo avvistamento risale a martedì: pare che la 15enne sia stata vista ni pressi di una fermata dei pullman.