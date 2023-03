Scardina resta stabile in come farmacologico

È ancora in coma farmacologico il pugile Daniele Scardina, 30 anni, operato alla testa martedì sera in seguito a un'emorragia cerebrale. Ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, l'atleta rimane in condizioni gravi ma stabili. Secondo quanto ricostruito, il malore lo ha colpito subito dopo una sessione di allenamento con uno sparring partner, mentre si trovava negli spogliatoi di una palestra a Buccinasco