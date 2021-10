Scaroni: "Contento la per rielezione di Sala, ora avanti col nuovo Meazza"

Scaroni: "Contento per la rielezione di Sala, ora avanti col nuovo Meazza"

A Tutti convocati su Radio 24 è intervenuto il Presidente del Milan Paolo Scaroni e si è tornato a parlare del nuovo stadio San Siro, un progetto congelato in attesa dell'esito delle elezioni del sindaco. "Sono stato contento della rielezione di Sala - ha detto Scaroni - perchè sarà importantissimo per continuare il progetto del nuovo stadio che sarà fondamentale per la crescita del nostro club e del nostro calcio".

"Premetto che il progetto presentato - ha aggiunto - prevede la costruzione di un nuovo stadio a fianco di San Siro. Sala approva le modifiche fatte al progetto e ora dovrà lui convincere la maggioranza. Quello che mi risulta difficile da capire è come si possa ristrutturare uno stadio in cui si gioca due volte a settimana. In un cantiere non si può giocare e assistere contemporaneamente alle partite anche per questioni di sicurezza. Non riesco a capire quindi come le buone intenzioni di ristrutturare San Siro possano convivere con l'esigenza delle partite. Non esiste - conclude Scaroni - uno stadio in cui Milan e Inter possano giocare in caso di ristrutturazione di San Siro".