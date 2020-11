Scende l'indice dei contagi, ma il numero delle vittime preoccupa: +181

Coronavirus in Lombardia, questi i dati di domenica 15 novembre divulgati da Regione: tamponi effettuati 38.702, totale complessivo 3.550.494; nuovi casi positivi 8.060 (di cui 479 ‘debolmente positivi’ e 83 a seguito di test sierologico); guariti/dimessi totale complessivo 138.872 (+1.617), di cui 7.972 dimessi e 130.900 guariti; in terapia intensiva: 837 (+20); ricoverati non in terapia intensiva: 7.781 (+160); decessi, totale complessivo: 19.367 (+181). I nuovi casi per provincia: Milano: 3.302, di cui 1.266 a Milano città; Bergamo: 354; Brescia: 644; Como: 425; Cremona: 82; Lecco: 329; Lodi: 149; Mantova: 214; Monza e Brianza: 1.140; Pavia: 465; Sondrio: 92; Varese: 684.