Scherma, presentato a Milano il Campionato Assoluto in programma a Courmayeur



È stato presentato questa mattina presso l’Istituto Auxologico di Milano, partner scientifico del

comitato organizzatore, il Campionato Italiano Assoluto di scherma 2022, in programma dal 31 maggio al 5

giugno a Courmayeur. La manifestazione più importante della stagione schermistica nazionale, a poche

settimane dagli Europei di Antalya e dai successivi Mondiali del Cairo, sarà un evento a trecentosessanta gradi, tra il grandissimo valore delle competizioni agonistiche e momenti d’approfondimento d’alto profilo in una settimana densa di appuntamenti anche fuori dalle pedane.

Dedica a Edoardo Mangiarotti, "il Re di spade"

Oggi a Milano è stato dunque tolto il velo alla prima volta di Courmayeur quale sede degli Assoluti, e inevitabile, proprio nella sua Milano e all’indomani del decimo anniversario della sua scomparsa, è stato un pensiero per Edoardo Mangiarotti, “il Re di spade”, ricordato tra gli applausi emozionati della sala alla presenza della figlia Carola, vicepresidente del CONI Lombardia.

“Una settimana di grande scherma, con il meglio del movimento nazionale in una bellissima vetrina per il nostro sport e il territorio che ci ospiterà. Siamo pronti a vivere 12 gare di altissimo livello, sia individuali che a squadre, e ad affermare sempre di più il binomio sport-cultura a cui la Federazione tiene in maniera particolare”, le parole del Consigliere federale Alberto Ancarani, portando anche il saluto del Presidente federale Paolo Azzi. Per la FIS erano presenti – tra gli altri – anche il Presidente del Comitato regionale Lombardia, Maurizio Novellini, e il componente della Commissione Regolamenti della FIE, Giuseppe Cafiero.

Joelle Piccinino: "Kermesse ricca di campioni"

“Presentiamo una kermesse ricca di campioni e impreziosita da simposi dall’elevato valore di carattere

scientifico, giuridico e culturale che, grazie all’Auxologico, all’Ordine degli Avvocati di Milano, all’Unicusano e a diversi altri partner che hanno sposato quest’avventura, renderanno ancora più speciale questa edizione degli Assoluti”, ha detto la Consigliera della Federazione Italiana Scherma, Joelle Piccinino. A rappresentare il CONI c’era la Vicepresidente della Giunta nazionale Claudia Giordani: “Porto i saluti del

Presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e abbraccio la scherma italiana che più di ogni altra

disciplina ha dato lustro e medaglie al nostro Paese. Scherma e montagna s’incontrano per una manifestazione bellissima, che esalterà l’agonismo e la cultura grazie al ricco cartellone predisposto dagli organizzatori”. Il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha ricordato “la grande tradizione organizzativa” della città valdostana nell’ospitare eventi sportivi, la sua “vocazione all’accoglienza e l’attesa per il debutto assoluto della scherma, disciplina di enorme fascino e tradizione per lo sport italiano” all’ombra del Monte Bian