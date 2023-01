Schlein a Milano: "Il Pd resterà unito anche dopo le primarie"

Elly Schlein, candidata alle primarie per il Pd, oggi a Milano per sostenere il candidato alle regionali lombarde del centrosinistra Pierfrancesco Majorino. Il Pd resterà unito dopo le primarie? "Sì assolutamente sì. Io credo che la migliore garanzia di questo stia nel fatto che tutte e tutti i canditi hanno già espresso la volontà di lavorare insieme il giorno dopo", ha detto. "Quindi - ha aggiunto Schlein - io credo che faremo esattamente questo. Noi siamo qui per vincere questa sfida, quindi vi posso garantire che quando sarò segretaria del Partito democratico avrò molta voglia di lavorare anche con gli altri candidati".

Schlein: "No a uomini o donne soli al comando"

"Credo che sia il momento di cambiare il modello di leadership in questo Paese: né un uomo solo al comando né una donna al comando" perché "non basta per affrontare la complessità dei problemi che oggi toccano le famiglie italiane". "Credo che serva invece una capacità di costruire una nuova classe dirigente non scegliendola in base alla fedeltà, ma alla competenza che può esprimere", ha aggiunto Schlein.