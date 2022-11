Sci nordico, la tappa della Coppa del mondo lascia Milano

Sci, caro energia: la tappa della Coppa del mondo lascia Milano

In seguito delle crescenti criticità nell’organizzare la tappa di Coppa del mondo sprint di sci nordico in centro a Milano, in particolare dovute all’aumento dei costi energetici soprattutto per la produzione di neve artificiale, la Federazione internazionale dello Sci (Fis), ha deciso di spostare le gare a Livigno. A darne comunicazione la Fis questa mattina.

Erano in programma il 21 e 22 gennaio 2023

La sprint in tecnica libera individuale e la team sprint erano in programma il 21 e 22 gennaio 2023. L’ispezione effettuata nel comprensorio di Livigno ha permesso di approvare il tracciato di gara ed il programma degli eventi che potranno così avere luogo nelle date prestabilite. La due giorni di Milano era considerata un evento di promozione in vista dei Giochi olimpici del 2026.