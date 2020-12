Sci, Coppa del Mondo: Bormio protagonista aspettando le Olimpiadi

Al via oggi la due giorni di Coppa del Mondo di sci alpino maschile a Bormio, in Alta Valtellina. Oggi è previsto il SuperG, mentre domani è il turno della Discesa Libera. Gli organizzatori stanno lavorando da questa notte per togliere la neve che si sta accumulando a causa della fitta nevicata ancora in corso.

Considerata da tutti, insieme a Kitzbühel, la discesa più impegnativa e difficile del Circo Bianco, la pista di Bormio si prepara ad ospitare le Olimpiadi del 2026. Sulla “Stelvio” è stata scritta la storia dello sci alpino. L’albo d’oro vede tra i protagonisti campioni del calibro di Zurbriggen, Miller, Rahlves, Maier, Walchhofer, Eberathert, Schifferer, Strobl, Defago. Tra gli azzurri Innerhofer e il supercampione Dominik Paris – che qui ha vinto 6 volte - quest’anno al rientro da un brutto infortunio.

Nelle prove l’americano Cochran-Siegle è stato il più veloce, davanti agli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer con lo stesso tempo del francese Brice Roger. Dominik Paris rialza la testa e segna il quinto tempo. Christof Innerhofer è a 1”80 da Cochran-Siegle.

Start oggi per il superG alle 11.30. Tra gli italiani, Emanuele Buzzi parte con il pettorale numero 2, Dominik Paris col 12 e Christof Innerhofer con il 14.