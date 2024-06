Scienza: UniMi inaugura laboratorio per stampa di organi in 3D

Scienza: UniMi inaugura il nuovo laboratorio PRINTMED-3D per stampa di organi tridimensionali

Si è inaugurato oggi, presso il Dipartimento di Fisica "A. Pontremoli" e il Centro di Eccellenza Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati C.I.Ma.I.Na. dell'Università degli Studi di Milano, il nuovo laboratorio del centro PRINTMED-3D, un progetto nato per fornire ai chirurghi la possibilità di programmare e simulare interventi chirurgici complessi e per aumentare l'efficienza della formazione attraverso la realizzazione e l'integrazione della realtà virtuale con modelli aptici (ovvero modelli anatomici 3D che al tatto, per consistenza e proprietà fisiche simulano la realtà di cui sono modello).

PRINTEMED-3D, interdisciplinarietà per l'innovazione in campo chirurgico e clinico

Il progetto è un partenariato che riunisce competenze accademiche e industriali, è coordinato dall'Università degli Studi di Milano (con il Dipartimento di Fisica, il CIMaINa - Centro di Eccellenza Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati e la Facoltà di Medicina e Chirurgia), e vede il coinvolgimento di IRCSS Fondazione Istituto Neurologico "Carlo Besta", attraverso il Dipartimento di Neurochirurgia e il Centro Besta NeuroSim (BNSC). La fortissima componente di interdisciplinarietà vede quindi partecipare sulla stessa piattaforma clinici, ingegneri, informatici, fisici e imprenditori: questo permette di integrare tecniche di stampa innovative con librerie di materiali e soluzioni software originali per ottenere applicativi efficaci ed affidabili in campo chirurgico e clinico.

PRINTMED-3D, un nuovo laboratorio d'eccellenza a Milano

PRINTMED-3D, vincitore nel 2019 del bando "Call Hub Ricerca e Innovazione" di Regione Lombardia, supportato e nell'ambito del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) finanziato nel 2022 dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha ora una sua sede presso il Dipartimento di Fisica della Statale e il Centro Centro di Eccellenza Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati C.I.Ma.I.Na. in Città Studi. A salutare l'apertura di questo importante laboratorio, che permetterà al sistema sanitario regionale e nazionale di raggiungere livelli di eccellenza nella formazione specialistica e nell'assistenza chirurgica, erano presenti, tra gli altri, il Rettore dell'Università Statale Elio Franzini, l'Assessore all'Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi e l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Bertolaso: "La Lombardia avanguardia d'Italia"

"Da assessore a Università e Ricerca non posso che essere orgoglioso di questo progetto, perchè coglie appieno lo spirito lombardo: abbiamo nel nostro DNA questa capacità di trovare le soluzioni prima e meglio degli altri. Dobbiamo migliorare nella capacità di far incontrare e dialogare i diversi ambiti, ma in questo caso è stato fatto in maniera eccellente".