Scintille tra Fedez e Selvaggia Lucarelli: "Da anni stuzzichi mia famiglia"

Nuove polemiche sui social tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. La giornalista, nei giorni scorsi, aveva accusato Fedez di esibizionismo in ogni contenuto che posta. Il riferimento è a un selfie di Fedez con Ivano, l’uomo della sicurezza del LoveMi “che è diventato un meme vivente grazie alle sue espressioni mentre i cantanti si esibiscono”.

Lucarelli su Fedez: "Ogni persona che va virale, lui lo deve trasformare in suo contenuto"

Selvaggia, in un altro post su IG, aveva scritto: “Ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”.

La risposta di Fedez: "Tu fai la stessa cosa!"

La risposta del cantante e imprenditore non si è fatta attendere: “Tu fai la stessa cosa” - dice in una storia a torso nudo – “tu fai di peggio. Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a calmarmi. Potrei andare all’infinito Selvaggia, io e te non siamo così diversi. Forse ti dimentichi di quando insultavi il figlio di Belen”.

L’argomento psicoterapia

Fedez tocca anche l’argomento psicoterapia, ovvero i contenuti delle sedute con il suo psicologo divulgate online, scelta non condivisa da Lucarelli. “Tu ti sei fatta pagare – accusa Fedez – per un podcast in cui parli della tua relazione tossica”.