Sciopero il 13 dicembre: gli orari di Atm. I lavoratori Trenord incrociano le braccia dalle 21 di giovedì 12 dicembre

Sciopero di 24 ore venerdì 13 dicembre: i lavoratori Trenord incrociano le braccia dalle 21 di giovedì 12 dicembre alle 20.59 di venerdì. E' l'effetto del sovrapporsi dello sciopero di 24 ore indetto dal sindacato USB Lavoro Privato dalle ore 21:00 di giovedì 12 alle 20:59 di venerdì 13 dicembre 2024. A questo, si aggiunge uno sciopero nazionale dalle ore 13:00 alle ore 21:00 di venerdì 13 dicembre, proclamato oggi con procedura d'urgenza dal sindacato CubTrasporti.



Nel dettaglio, i servizi di Trenord Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Oggi viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Per il servizio aeroportuale, nella sola giornata di venerdì 13, saranno istituiti autobus sostitutivi in caso di corse non effettuate sul collegamento tra "Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto" (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 "Malpensa Aeroporto - Stabio" (senza fermate intermedie)

E Atm? Il sito dell'azienda di trasporti milanesi spiega le linee non sono garantite tra le 8:45 e le 15 edopo le 18, fino al termine del servizio.