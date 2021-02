Sciopero 9 febbraio 2021: incrociano le braccia i ferrovieri Fs

Scioperi, settimana nera: oggi e domani mezzi pubblici e treni a singhiozzo

Settimana nera per i trasporti. Lunedi' hanno incrociato le braccia i lavoratori del trasporto pubblico locale aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Alta l'adesione dei lavoratori. A Milano tutte le linee della metropolitana bloccate. Disagi e inevitabili affollamenti sui mezzi di superficie. Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di quattro ore, ieri mattina, ha raccolto un’adesione generale in Atm come non si vedeva da tempo, riferisce Repubblica.

Oggi' sara' la volta dei ferrovieri aderenti a Orsa, Ugl e Cub. Lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici nelle citta' dura 4 ore; la protesta e' stata indetta per il rinnovo del contratto con le associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav, scaduto da piu' di tre anni. Lo sciopero dei treni e' previsto dalle ore 9 alle ore 16.59 ed e' stato indetto per chiedere maggiore sicurezza; coinvolte Ferrovie dello Stato, Italo - Ntv, Trenord e numerose societa' del trasporto merci su rotaia. Particolari disagi in vista per la Lombardia.

Per il 9, Italo ha pubblica la lista dei treni garantiti nell'orario della protesta. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non prevede modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza ma avverte che per i treni regionali potranno verificarsi variazioni e cancellazioni. Il 19 febbraio, infine, uno sciopero interessera' il settore aereo: si asterranno dal lavoro i dipendenti Enav dalle ore 12:00 alle ore 16:00, aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.