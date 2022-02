Sciopero a Milano: martedì 15 febbraio a rischio i trasporti

Sciopero dei mezzi a Milano e non solo: data di martedì 15 febbraio cerchiata di rosso sul calendario dei pendolari. E' in programma infatti lo sciopero nazionale e generale proclamato dalle sigle Sol Cobas e Fisi. Lo sciopero durerà tutto il giorno, come riportato sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Trattandosi di sciopero generale, sono possibili nella giornata di martedì 15 febbraio difficoltà su linea metropolitana, autobus, tram e treni Trenord, proporzionali al tasso di adesione da parte dei lavoratori aderenti alle sigle che protestano.

Sciopero a Milano, manifestazione in Loreto

Sciopero a Milano, prevista anche una manifestazione dei Sol Cobas alle 10.30 di martedì 15 febbraio in piazzale Loreto. Con una nota il sindacato ha spiegato i motivi della protesta: "Decine di aziende dichiarano lo stato di crisi, nonostante fatturati in crescita, producendo decine di migliaia di licenziamenti. Forti aumenti di bollette, carburanti e beni di consumo basilari. Distruzione dei servizi pubblici essenziali, sanità, scuola, trasporti, al fine di privatizzarli. Precarizzazione selvaggia dei contratti di lavoro che continuano a produrre miseria e morti sul lavoro".