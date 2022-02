Sciopero: a Milano venerdì stop di 24 ore di tram, bus e metro

Sciopero dei mezzi pubblici il 25 febbraio

"Confermato nel trasporto pubblico locale lo sciopero nazionale di 24 ore di venerdi' 25 febbraio". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri per "il rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita' Tpl) e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".

Sciopero dei mezzi pubblici, le motivazioni

"Il tema delle risorse - sottolineano le organizzazioni sindacali - per la diminuzione della domanda di mobilita', dovuta alle misure di contenimento per l'emergenza pandemica e, ancora prima dell'emergenza sanitaria, per i tagli al settore operati negli anni, non puo' e non deve essere un pretesto per rinviare all'infinito la chiusura del contratto, anche in considerazione delle cospicue risorse pubbliche stanziate, anche nell'ultimo provvedimento Milleproroghe, a sostegno delle aziende del settore".

Secondo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri, "la vertenza per il rinnovo ha bisogno come luogo di confronto, alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, di una sede istituzionale. Inoltre e' necessario che le istituzioni interessate, a cominciare dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili, intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del ccnl". Lo sciopero, riferiscono infine le organizzazioni sindacali, "interessera' bus, tram, metropolitane e ferrovie locali, e si svolgera' nel rispetto delle fasce di garanzia e sara' articolato secondo modalita' locali. A livello territoriale si terranno inoltre presidi presso le prefetture e le istituzioni locali".

Sciopero dei mezzi pubblici a Milano

Sul sito di ATM in merito ai disagi per chi viaggi, si legge "Per venerdì 25 febbraio le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore a livello nazionale. Nella stessa giornata, e con motivazioni riconducibili al rinnovo del CCNL, sono stati proclamati scioperi anche da parte di questi sindacati: CUB trasporti, con altri sindacati di base (SGB, COBAS Lavoro Privato, ADL COBAS) ha indetto uno sciopero di 24 ore a sostegno della propria piattaforma rivendicativa; SLM FAST CONFSAL, SAMA FAISA CONFAIL hanno dichiarato, pur separatamente, scioperi di 4 ore, che interesseranno il personale di esercizio nella fascia mattinale, indicando ulteriori motivazioni relative, rispettivamente, alla vertenza della retribuzione da riconoscere nelle giornate di ferie e per la revisione delle retribuzioni, la sicurezza, la revisione dell’orario e l’organizzazione del lavoro."

"Lo sciopero - avvisa l'Azienda Trasporti di Milano - potrebbe interessare le linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio".