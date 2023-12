Sciopero Atm. Sala: "Stipendi, c'è disponibilità a fare di più"

Sciopero del trasporto pubblico locale il 15 dicembre, anche Atm coinvolta. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto "Capisco che" per quanto riguarda la vertenza Atm "considerano i livelli di guadagni e livelli di sicurezza come due problematiche, e lo sono". "Credo che ci sia disponibilità a far di più oggi. Noi però partiamo da questo punto fondamentale. La copertura tramite i biglietti del costo del servizio va sempre a ridursi: ormai siamo al 45%. E siccome non è il caso, con i tempi che corrono, di aumentare il prezzo, serve di nuovo un sostegno, un sostegno governativo affinché si possano affrontare con più serenità vertenze come questa".

Sciopero, Sala: "Giornate delicate, ne devo parlare con il prefetto"

"Devo ancora parlare con il nuovo prefetto per capire un po'cosa farà francamente" con lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di venerdì 15 dicembre, indetto dalle sigle Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub trasporti. "Siamo informati di questa ipotesi, ma non ancora ho discusso col prefetto. Chiaro che sono giornate delicate. Sant'Ambrogio era delicatissimo, ma sotto Natale è sempre delicato, quindi vediamo un po'col prefetto cosa fare" ha continuato.