Sciopero dei controllori, soluzione per i 54 ragazzini 'bloccati' a Londra

Voli cancellati, la situazione stava facendosi complicata per 54 ragazzini tra i 13 ed i 17 anni che rischiavano di restare bloccati in Inghilterra. I loro aereo da Londra Stansted a Bergamo Orio al Serio previsto per domenica 17 luglio è stato infatti cancellato a causa dello sciopero dei controllori di volo italiani. Il grosso problema, come spiega Ansa, è che 21 di loro hanno meno di 14 anni e quindi devono obbligatoriamente viaggiare con i 4 accompagnatori che sono con loro e che sono indicati sul modulo di accompagnamento che ha rilasciato la Questura. Quindi il gruppo non poteva essere diviso. Senza contare che comperare biglietti di un'altra compagnia all'ultimo momento comportava costi salatissimi.

Ryanair organizza il volo per i 54 ragazzini a Londra

Ieri Ryanair ha contattato l'agenzia viaggi Messico e Nuvole, dopo che i genitori dei ragazzi avevano lanciato l'allarme. E oggi e' arrivata la soluzione, fa sapere Laura Sangalli, una delle titolari dell'agenzia. I ragazzi torneranno tutti insieme nel volo in partenza da Londra domenica alle 19.55, oltre l'orario dello sciopero che e' previsto dalle 14 alle 18.