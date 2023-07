Sciopero dei treni, disagi a Milano per turisti e pendolari

Disagi a Milano per i viaggiatori, turisti e pendolari, che attendono la fine dello sciopero dei treni prevista per le 15. Sui tabelloni della Stazione Centrale si conta una decina di treni cancellati e qualche ritardo, compreso tra i 20 e i 130 minuti. Lunghe le code alle biglietterie di Trenitalia, dove il personale di servizio sta assistendo la clientela, perlopiu' turisti stranieri ignari, nel riprogrammare i propri viaggi. Nessun momento di tensione, se non un po' di nervosismo: il caldo di certo non aiuta.

Le voci dei pendolari e dei turisti alle prese con lo sciopero dei treni a Milano

"Il problema non e' restare qualche ora a Milano, il problema e' perdere la coincidenza" racconta all'AGI Maria, dalla Spagna, che ha pianificato un viaggio a tappe in Italia con le due figlie piccole. Sabato dovrebbero prendere l'aereo del ritorno, sciopero del comparto permettendo. Neanche di questo erano informate. Maria, come anche tanti viaggiatori italiani, si lamenta della mancata comunicazione. "Neanche una mail, sono arrivata stamane in stazione alle 7.30 e ho avuto la bella sorpresa", dice infatti all'AGI un'altra delle persone in attesa che ha perso il treno per Grosseto.

Alessandro, in viaggio di vacanza con la famiglia, ha acquistato quattro biglietti per Roma sulla prima alta velocita' in partenza dopo le 15 spendendo 300 euro, il doppio di quanto era servito per la tratta Milano-Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Trenitalia, spiega all'AGI, diversamente dalla scorsa volta, non gli ha permesso di sostituire i biglietti, garantendo pero' il rimborso del nuovo. E poi c'e' la piccola Anna che ha tanta fretta di arrivare a Roma perche' li' ad attenderla c'e' Sophie, la cagnolina che incontrera' oggi per la prima volta.