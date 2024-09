Sciopero del trasporto aereo: cancellati 84 voli tra Linate e Malpensa, forti disagi ma garantite fasce di volo protette

Il trasporto aereo a Milano sta vivendo una giornata di forte agitazione. Lo sciopero del personale aeroportuale del 24 settembre ha causato la cancellazione di 84 voli tra gli scali di Malpensa e Linate, circa il 10% del totale delle operazioni previste. Nonostante i disagi, l'operatività generale resta garantita grazie alle fasce di volo protette stabilite dall'Enac, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Tuttavia, con 70 voli annullati a Malpensa e 14 a Linate, molti passeggeri si sono trovati a dover affrontare cancellazioni e ritardi. Lo sciopero, preannunciato da tempo, sta coinvolgendo vari operatori aeroportuali, tra cui Aviapartner, Airport, Sea e Swissport, con i sindacati in prima linea nel richiedere miglioramenti contrattuali per i lavoratori.

Le rivendicazioni dei lavoratori

Alla base dello sciopero vi sono le richieste del personale per un adeguamento delle retribuzioni e delle condizioni contrattuali, che secondo i sindacati non sono più in linea con gli standard attuali. Il Cub Trasporti, uno dei sindacati coinvolti, sottolinea la necessità di accelerare l'aumento dei salari, con un focus sugli arretrati e sulle maggiorazioni basate sul salario reale. Tra le altre rivendicazioni, emerge anche la richiesta di migliori condizioni normative per i lavoratori con contratti interinali e a termine, oltre al pagamento delle spese per il lavaggio dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Particolare attenzione è rivolta al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di Sea, scaduto ormai da un anno e mezzo. In segno di protesta, è previsto un presidio a Linate dalle 10:30 alle 13, presso la palazzina generale Sea.