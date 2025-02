Sciopero dei treni in Lombardia: mercoledì 5 febbraio stop per 23 ore

Sciopero ferroviario in Lombardia: mercoledì 5 febbraio stop per 23 ore

Mercoledì 5 febbraio sarà una giornata complicata per i pendolari lombardi. Il sindacato Orsa ha confermato lo sciopero di 23 ore che coinvolgerà i treni Trenord, con possibili cancellazioni e ritardi su treni regionali, suburbani, aeroportuali e a lunga percorrenza. L’agitazione inizierà alle 3 del mattino di mercoledì 5 febbraio e si concluderà alle 2 del 6 febbraio.

Le fasce di garanzia: quando circoleranno i treni

Trattandosi di uno sciopero infrasettimanale, Trenord garantirà alcuni servizi essenziali. Le fasce protette, in cui i treni dovrebbero circolare regolarmente, sono: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Sul sito di Trenord è disponibile l’elenco completo dei treni garantiti, che dovrebbero viaggiare senza cancellazioni.

Treni per Malpensa: attivi bus sostitutivi

Per i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, in caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti bus sostitutivi senza fermate intermedie: Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express) con partenza da via Paleocapa 1 Stabio – Malpensa Aeroporto per la linea S50 Malpensa Aeroporto – Stabio

Sciopero negli aeroporti: voli a rischio

Non saranno solo i treni a fermarsi. Anche il settore aeroportuale sarà interessato da due agitazioni: dalle 12:00 alle 16:00: sciopero dei lavoratori Sea Prime a Milano Linate. Per 24 ore: sciopero nazionale del personale aeroportuale. I viaggiatori in partenza da Milano sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea.