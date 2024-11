Sciopero generale a Milano: proclamata una mobilitazione nazionale dai sindacati in tutti i settori

Sciopero generale nella giornata di venerdì 29 novembre, in tutti i settori. La mobilitazione nazionale contro la manovra, proclamata da Cgil e Uil, coinvolge i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche alle poste, passando per giustizia, commercio, ministeri e vigili del fuoco. Per tutti i settori coinvolti, lo stop previsto è di otto ore o per l'intero turno di lavoro.

I cortei

Sono previsti manifestazioni, comizi e cortei in tutta Italia. Due sono i cortei nel centro di Milano: Cgil e Uil danno appuntamento alle 9.30 in largo 11 Settembre. Da lì il corteo raggiungerà piazza San Babila, dove è previsto il comizio finale. Stessa ora, ma luogo differente per il concentramento di sindacati di base, movimenti sociali, collettivi studenteschi e comitati per il diritto all'abitare, all'istruzione e alla sanità pubblica: si troveranno alle 9.30 in piazza Fontana, dove - preannunciano - "verrà deposta una corona in ricordo di Licia e Pino Pinelli e sarà realizzato un murale per riaffermare la lotta per la giustizia sociale". Il corteo sfilerà poi per le vie del centro, fino a raggiungere piazza della Scala. Il leader della Cgil Maurizio Landini scenderà in piazza con i lavoratori a Bologna, e il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri sarà invece a Napoli. A Roma, partirà un corteo da piazza Indipendenza (ore 9.30) a piazza Barberini. In Toscana è prevista una manifestazione regionale a Firenze: ore 9.30 partenza corteo da piazza Santa Maria Novella, interventi conclusivi in piazza Poggi.