Sciopero: giornata a rischio per chi vola, presidio a Linate

Per oggi, 18 giugno 2021, è stato indetto uno sciopero nazionale del Trasporto aereo di 4 ore, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, in concomitanza si terrà un presidio di tutti i lavoratori del trasporto aereo della Lombardia presso l’aeroporto di Milano Linate, piano arrivi zona parcheggio Ncc, organizzato da Filt Cgil , Fit Cisl , Uiltrasporti ed Ugl TA della Lombardia.

Lo scopo della manifestazione è quella di dire no ai licenziamenti per tutto il settore; di chiedere l'istituzione di un tavolo di crisi permanente sul trasporto aereo in tutte le sue sfaccettature; definire la clausola di sito di Linate e Malpensa in difesa degll'occupazione e dei diritti acquisiti; chiedere la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti; chiedere l'applicazione dell'art 203 del decreto Rilancio sui minimi contrattuali e il rifinanziamento del fondo di solidarietà; sensibilizzare sullo stallo della vertenza Alitalia e fermare i licenziamenti in Air Italy.