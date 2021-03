Sciopero: lunedì 8 a rischio metro, bus, tram e treni

Lunedì 8 marzo, la Confederazione Unitaria di base (CUB) ha proclamato uno sciopero Generale Nazionale di tutti i settori Pubblici e Privati di 24 ore, cui ha aderito la O.S. CUB Trasporti, che potrebbe coinvolgere anche i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. Le motivazioni del sindacato che ha proclamato lo sciopero Generale Nazionale sono queste che seguono: la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; la proroga della moratoria sui licenziamenti; la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile; il Welfare Pubblico ed Universale; una pensione dignitosa a 60 anni di età; il diritto al lavoro, a salari e carriera senza discriminazioni, soprattutto per le donne; contro le politiche di austerity; contro la forma di controllo classista; contro la precarietà lavorativa e sociale.

L’agitazione del personale delle linee di superficie è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. L’agitazione del personale delle metropolitane, invece, è consentita dalle 18 al termine del servizio. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell’Azienda.

Sciopero treni: Trenord, cancellazioni anche su Malpensa Express

Dalle ore 21 di domenica 7 alle ore 21 di lunedi' 8 marzo alcune sigle sindacali hanno indetto uno Sciopero nazionale che potra' coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. E' quanto comunica Trenord in una nota nella quale spiega che domenica 7, prima dell'inizio dello Sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 21, che arrivano a destinazione finale entro le ore 22. Lunedi' 8 dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord al link www.trenord.it/trenigarantiti.

Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori. Data l'emergenza pandemica, nella giornata interessata dall'agitazione si suggerisce ai passeggeri di organizzare i propri viaggi in modo responsabile. Si ricorda che e' in vigore il limite del 50% di posti occupabili definito dalle Autorita' per cui e' richiesto ai viaggiatori di occupare tutti i posti a sedere, evitando di sostare in piedi nei corridoi o negli spazi di discesa e salita dalle carrozze. Come previsto dall'ordinanza del 4 marzo 2021 di Regione Lombardia, per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale e' necessario indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi su naso e bocca per l'intera corsa.