Sciopero trasporti del 12 maggio: metro, bus e tram regolari a Milano

Sciopero trasporti del 12 maggio: a Milano metro, bus e tram regolari

Domani, mercoledì 12 maggio, è previsto uno sciopero dei mezzi proclamato dal sindacato Usb lavoro privato. Lo stop dei mezzi avrà carattere nazionale ma avverrà secondo modalità diverse in ciascuna delle città coinvolte. L'astensione dal lavoro non coinvolgerà però il personale Atm, quindi a Milano i mezzi dovrebbero funzionare regolarmente. Discorso diverso, invece, per i treni regionali e del Passante, che saranno a rischio per tutta la mattinata.

