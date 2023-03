Sciopero nazionale, cosa succede al servizio ferroviario lombardo

Dalle ore 21 di martedì 7 alle ore 21 di mercoledì 8 marzo è stato indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, a cui si aggiunge uno sciopero proclamato da CUB Trasporti dalla mezzanotte alle ore 21 di mercoledì 8 marzo. Come spiega una nota di Trenord, la circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express potrà subire limitazioni e cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite. In particolare, nella serata di martedì 7 viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 22.

Sciopero nazionale: i trasporti nella giornata dell'8 marzo

Mercoledì 8 marzo la mattina viaggeranno i treni che hanno orario di partenza dalla stazione di origine dopo le ore 6 e arrivo a destinazione finale entro le ore 9; nella fascia pomeridiana circoleranno i treni con partenza prevista dopo le ore 18.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto – da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 – e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.