Sciopero, Stanzione (Cgil): "Bloccati lavoratori Atm e Trenord, serve legge rappresentanza"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Cgil e Uil confermano lo sciopero generale di venerdì 17 novembre. E c'è qualcuno che fa notare quanto a criticare la manovra siano in molti, a partire da Confindustria. Mentre "a Milano i lavoratori di Atm e Trenord non scioperano – spiega il segretario della Cgil del capoluogo lombardo, Luca Stanzione - non certo a seguito dell'intervento di Salvini, ma perché non potevano programmarlo lo sciopero, perché di recente ci sono state proteste di sigle minori. E questo è lesivo del diritto di sciopero, perché serve, sul calendario, una priorità per i sindacati più rappresentativi, così rischiamo di rendere meno efficace il diritto di sciopero per milioni di lavoratori. A proposito di riforme sono arci maturi i tempi per una legge sulla rappresentanza".