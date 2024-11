Sciopero dei treni il 5 novembre: a rischio la circolazione anche in Lombardia

In seguito al grave episodio di aggressione di un capotreno verificatosi nel pomeriggio di oggi alla stazione di Genova Rivarolo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 09:01 alle ore 16:59 di martedì 5 novembre. Anche i treni regionali e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potranno subire cancellazioni e variazioni di percorso.

Trenord: "Non sono coinvolte le fasce di garanzia"

Spiega una nota di Trenord: "Le fasce di garanzia, dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 non sono coinvolte dallo sciopero. Arriveranno nella destinazione finale i treni con orario di partenza antecedente alle ore 09:00 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le 10:00. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.