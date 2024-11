Sciopero generale venerdì 29 novembre: a rischio i mezzi a Milano

E' stato proclamato per la giornata di venerdì 29 novembre uno sciopero generale da parte dei sindacati Cgil e Uil contro la manovra economica del governo. All'agitazione, aderiscono anche i lavoratori del trasporto pubblico di Milano: è a rischio la circolazione di metro, bus e tram con conseguenti disagi per i viaggiatori. Sono previsti anche cortei e manifestazioni in diverse città di Italia, in quanto allo sciopero si sono aggiunti anche Udap e Giovani Palestinesi.

Gli orari

Lo sciopero durerà 24 ore, dalle 21 di giovedì 28 novembre alle 21 di venerdì 29 novembre; in particolare, Atm ha fatto sapere che "Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio".

Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni dell'agitazione sono chiare. Cgil e Uil hanno fatto sapere che lo sciopero serve "per cambiare il Ddl Bilancio che riduce il Welfare universalistico, gli investimenti e i servizi pubblici. Per chiedere il ritiro del Ddl Sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso colpendo direttamente il diritto di sciopero e di manifestazione. Per sostenere i rinnovi dei contratti pubblici e privati e la reale salvaguardia delle pensioni. Per chiedere di assumere provvedimenti ed investimenti diretti a rilanciare le politiche industriali, la sicurezza sul lavoro, i servizi, il turismo e il sistema pubblico. Per salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro".