Sciopero: venerdì nero per chi viaggia, mezzi pubblici a rischio in Lombardia

Venerdì 26 Marzo è proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore del Trasporto Pubblico per ottenere il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31/12/2017. La decisione è stata assunta in seguito al rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav, di prosegure il confronto negoziale avviato a novembre del 2020. I sindacati sottolineano come il Trasporto Pubblico è un servizio fondamentale che occupa più di 100 mila lavoratrici e lavoratori che, anche durante il periodo più duro del lockdown hanno sempre garantito il diritto alla mobilità delle persone, anche a rischio della loro salute.

È stato chiesto - spiegnano FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL Lombardia - un sacrificio importante ai lavoratori del Trasporto Pubblico, che hanno risposto con professionalità e senso di abnegazione ai bisogni del Paese, e che hanno contribuito e ancora contribuiscono a mantenere vivo un servizio indispensabile. Non comprendiamo come lavoratori ritenuti indispensabili nei momenti di crisi possano rimanere inascoltati quando chiedono il rispetto di un diritto elementare come quello del rinnovo contrattuale. Inoltre, come abbiamo più volte ribadito, il settore soffre di una fragilità endemica alimentata da un frazionamento aziendale che difficilmente potrà trovare una soluzione interna; per questo auspichiamo che il negoziato con le associazioni datoriali faccia del contratto nazionale un elemento regolatore del settore, per dare una risposta più efficace alla domanda di mobilità, pubblica e sostenibile, che arriva dai cittadini."

"In Lombardia - concludono i sindacati - abbiamo una ragione in più per scioperare: la mancanza di un coordinamento fra istituzioni e la totale assenza di Regione Lombardia nella gestione di un servizio essenziale come il trasporto dei cittadini lombardi."

Linee ATM

ATM fa sapere che l’agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Aggiornamenti e informazioni sul sito dell'azienda www.atm.it

Linee AGI

Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18. Maggiori informazioni: http://autoguidovie.it/

Linee AIRPULLMAN

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Airpullman è prevista dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Maggiori informazioni: https://www.airpullmanspa.com/

Linee MOVIBUS

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Movibus è prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Maggiori informazioni: http://www.movibus.it/proclamazione-sciopero-24-ore-venerdi-26-marzo-2021/

Linee STAR

L’agitazione del personale viaggiante della linea Pioltello-Milano è prevista dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Maggiori informazioni: http://www.starlodi.it/index.php/component/content/article?id=499

Linee STIE

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Stie è prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Maggiori informazioni: http://www.gruppostarlodi.it/notizie/268-sciopero-di-24-ore-venerdi-26-marzo-2021-indetto-da-cgil-cisl-uil-faisa-cisal-ugl