Scomparsa di Sabrina Beccalli, l'indiziato parla: si cerca il corpo in roggia

Scomparsa di Sabrina Beccalli, l'indiziato parla: si cerca corpo in roggia

Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli si concentrano ora su una roggia vicino a Vergonzana, la frazione di Crema (CR) dove viveva la donna di cui non si hanno notizie da Ferragosto, e i carabinieri hanno gia' chiuso la strada per avviare le ricerche. La svolta, apprende l'ANSA, e' stata decisa al termine dell'interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. L'uomo questa volta non si e' avvalso della facolta' di non rispondere davanti al gip Giulia Masci e ha risposto alle domande per circa un'ora e mezza. L'avvocato difensore, Paolo Sperolini, ha spiegato che "Pasini non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione".

Donna scomparsa: Ris al lavoro in casa ex compagna arrestato

Gli inquirenti nelle scorse ore hanno ascoltato una donna che avrebbe avuto una relazione sentimentale con Alessandro Pasini, l'uomo fermato per omicidio e i Ris questa mattina hanno effettuato i rilievi scientifici nell'appartamento della ex compagna di Alessandro Pasini. Il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri ha fatto un sopralluogo anche a Vergonzana dove e' stata trovata la Panda della donna scomparsa data alle fiamme. I Carabinieri hanno trovato un badile nell'area delle ricerche. Nel pomeriggio effettuati i rilievi anche in casa di Pasini.