Milano: scomparsa di Giacomo Sartori, indaga Procura



La Procura di Milano indaga sulla scomparsa di Giacomo Sartori, il giovane la cui auto aziendale e' stata ritrovata oggi nel Pavese, nel comune di Casorate Primo.



Il 30enne della provincia di Belluno è scomparso a Milano la sera del 18 settembre scorso. A dare l'allarme sono stati amici e parenti, che hanno raccontato di aver visto Sartori turbato dopo il furto del proprio zaino avvenuto in un locale. Secondo quanto riferito dai carabinieri del Comando provinciale di Milano l'auto risulta regolarmente chiusa e non ci sarebbero elementi utili per gli investigatori. Sono in corso i rilievi per evidenziare eventuali tracce invisibili a occhio nudo.