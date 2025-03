Scomparso studente 17enne nel Milanese: l’appello della famiglia

Un 17enne residente a Bollate manca da casa da martedì 11 marzo. “Nicola, chiamaci. Non siamo arrabbiati, risolveremo tutto insieme.” È questo l’appello lanciato in diretta dallo zio del ragazzo durante la trasmissione Chi l’ha visto?, mentre la famiglia è in crescente apprensione per la sua scomparsa.

Nicola, 17 anni, studente al terzo anno di liceo scientifico, vive a Bollate con la famiglia e, secondo le segnalazioni, sarebbe scomparso nella mattinata di martedì 11 marzo. L’ultima volta è stato visto a Garbagnate Milanese, dove frequenta la scuola. Da allora il suo telefono risulta spento, ma ha con sé i documenti.

Il ragazzo è alto 1,75, ha capelli e occhi castani e al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri e portava uno zaino color jeans scuro. Tra i segni particolari, la famiglia ha segnalato la presenza di una piccola cicatrice sulla fronte.

Gli appelli sui social per ritrovare il giovane

Sui social, amici e familiari hanno condiviso un messaggio per amplificare le ricerche: “Siamo preoccupati, Nicola è scomparso da stamattina. In qualunque modo possiate aiutarci, vi saremo grati. Vi inoltriamo una foto e un messaggio da far girare il più possibile. Chiunque lo veda o lo senta, gli faccia sapere che può tornare a casa senza problemi: nessuno è arrabbiato, lo aspettiamo tutti con affetto.”

I Carabinieri sono già stati allertati e chiunque avesse informazioni è invitato a mettersi in contatto con le forze dell’ordine o con la trasmissione Rai Chi l’ha visto?.

