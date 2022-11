Scontro auto-moto a Milano, tra i soccorritori anche... il sindaco Sala

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala con i soccorritori intervenuti domenica sera per un incidente avvenuto in via Felice Bellotti, zona Porta Venezia. Un'auto ha travolto un motociclista finendo poi la propria corsa contro il dehor di una pizzeria. Il centauro 44enne è stato soccorso con due ambulanze ed un'automedica, portato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Come testimoniato dai profili social di Milanobelladadio, tra i soccorritori era presente anche il sindaco Sala che aveva assistito per caso alla scena.