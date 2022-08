Scontro auto-moto, perde la vita una 19enne nel Bresciano

Una ragazza di 19 anni è morta a causa di un incidente stradale che ha coinvolto una automobile e una moto. La 19enne era in sella alla moto guidata da un altro ragazzo e nello scontro, avvenuto nella notte a Rezzato, in provincia di Brescia, è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Giunti sul posto, i soccorsi del 118 hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza. Feriti in maniera non grave il motociclista di 22 anni e l'autista dell'automobile, un ragazzo di 25 anni. Entrambi sono stati portati agli Spedali civili di Brescia. Sul posto, insieme con i soccorsi, la polizia stradale di Brescia, i vigili del fuoco.