Scontro frontale con un'auto, morto motociclista di 23 anni

Un motociclista di 23 anni, Giacomo Lissoni, residente a Nova Milanese (Monza), è morto dopo essere stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, a seguito di uno scontro frontale con un'auto, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via al Parco a Biassono. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma a quanto emerso nello scontro, la moto del giovane è carambolata sull'asfalto, finendo poi contro un palo. Soccorso, il 23enne è stato rianimato sul posto e durante il trasporto in ospedale. Purtroppo, una volta arrivato in pronto soccorso a Monza, il suo cuore ha ceduto.